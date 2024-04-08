مناطق سكنية تخدمها محطات المترو الجديدة للخط الثالث.. الافتتاح قريبا للجمهور

أعلنت وزارة النقل عن افتتاحها الوشيك للمحطات الجديدة على الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي ستُقدم خدماتها لجمهور الركاب، إذ تتكامل مع محطات الخط الثاني عند جامعة القاهرة، ما يُسهل حركة الركاب بين الخطين.

المناطق السكنية ذات الكثافة العالية

ومن المُقرر أن تخدم المحطات الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق عددا من المناطق السكنية ذات الكثافة العالية، وهي:

- التوفيفية.

- وادي النيل.

- جامعة الدول.

- جامعة القاهرة.

- بولاق الدكرور.

الانتهاء من التشطيبات النهائية

ومن المقرر أن تنتهي التشطيبات النهائية للمحطات السابق ذكرها ليجرى افتتاحها أمام الجمهور، وتكون المحطات وفق المواصفات والمعايير العالمية، في وقت قريب.

وحسب تقرير صادر من قبل الهيئة القومية للأنفاق، فإن الأعمال الإنشائية للمحطات جرى الانتهاء منها، وستنتهي التشطيبات النهائية خلال وقت قريب.

وجهزت الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل كل المحطات التي جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وفي انتظار التشطيبات النهائية وبماكينات الصراف الآلي، وذلك حتى يتطيع الركاب الحصول على التذاكر دون الحاجة، للوقوف أمام الشبابيك الخاصة بالتذاكر.

كما جرى تجهيز كل المحطات بكاميرات مراقبة حتى تأمينها، وتأمين الركاب بشكل جيد.