مواعيد العمل في مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2024

مترو الأنفاق وسيلة تنقل أساسية للمواطنين خاصةً في فترة الأعياد، لقدرته على تجاوز الزحام ونقل ملايين المواطنين يوميًا عبر القاهرة الكبرى وبشكل سريع بعيدًا عن الزحام، وترصد السطور القادمة مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2024، حيث عدّلت وزارة النقل مواعيد عمل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى منذ بداية شهر رمضان، ويستمر العمل بتلك المواعيد خلال عيد الفطر 2024.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2024

وجاءت مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024 للخط الأول للمترو «حلوان- المرج الجديدة» سيبدأ تشغيل الخط الأول للمترو في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على أن تنتهي ساعات تشغيل الخط الأول للمترو في تمام الساعة 1:00 صباحًا.مواعيد عمل الخط الثاني للمترو في عيد الفطر 2024، ويبدأ عمل الخط الثاني للمترو خط «شبرا الخيمة - المنيب» في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على أن تنتهي ساعات تشغيل الخط الثاني للمترو في تمام الساعة 1:00 صباحًا.

مواعيد عمل الخط الثالث للمترو في عيد الفطر 2024

وبالنسبو للخط الثالث للمترو «عدلي منصور- محور روض الفرج» تبدأ ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو في تمام الساعة 7:15 صباحًا، على أن تنتهي ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو في تمام الساعة 1:00 صباحًا من بعد منتصف الليل.