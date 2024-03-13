«مترو الأنفاق»: توزيع 5 آلاف وجبة خفيفة يوميا لإفطار الصائمين بالمحطات

نظمت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، حملة «هنفطر» في محطات المترو الرئيسية والتبادلية والأكثر كثافة بالركاب، وهي «شبرا الخيمة - كلية الزراعة - الشهداء - العتبة - أنور السادات - جمال عبدالناصر - الجيزة» بالخطين الأول والثاني، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي بنك الطعام المصري طوال أيام شهر رمضان المبارك، وفق بيان رسمي من الشركة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة النقل، للعام الرابع على التوالي، وبتعليمات من اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق، وتوزع الحملة الوجبات الخفيفة يوميا بإشراف العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة النقل.

ونسق أحمد عبد الهادي بكير المتحدث باسم مترو الأنفاق، مع فريق عمل بنك الطعام المصري، لتوزيع 5 آلاف وجبة خفيفة لإفطار صائم، يوميًا على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب، موضحًا أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه وعصير وبسكويت.

يذكر أن هذه الحملة تهدف الوصول إلى توزيع ما يقرب من 150 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق على مدار أيام شهر رمضان المبارك.