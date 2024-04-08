5 معلومات عن الغجر في يومهم العالمي.. كم عددهم وأين يعيشون؟

بألوان زاهية مكونة من الأزرق والأحمر والأخضر تعبر عن ثقافتهم صمم الغجر عام 1971 علمهم الخاص، معبرا عن ثقافتهم وحيوتيها، وحينها جرى إقرار يوم 8 أبريل من كل عام، والذي يوافق اليوم الاثنين، ليكون يوما عالميا للاحتفاء بتراثهم، وزيادة الوعي بالقضايا التي تواجههم، فمن هم؟ وأين يعيشون؟

وتبرز الوطن أبرز 5 معلومات عن الغجر في يومهم العالمي

1- أول مؤتمر عالمي لشعب الرومان كان في 8 أبريل 1971 في العاصمة البريطانية لندن، وجرى حينها إقرار علمًا للغجر مكون من اللونين الأزرق والأخضر ويتوسطه عجلة باللون الأحمر والإعلان عن نشيد وطني.

2- ينقسم الغجر في دياناتهم فمنهم مسلمون وهم يقيمون بشكل كبير في البوسنة والهرسك، وهناك جزء دخل المذهب المسيحي الأرثوذكسي ويعيشون في صربيا والجبل الأسود، وأغلب غجر أوروبا الغربية ينتمون لمذهب الرومان الكاثوليك.

3- ينقسمون إلى مجموعات، أهمها الروما والكالو ودومر، وتقدر الإحصائيات عددهم بـ10 ملايين شخص أبرزهم غجر الدومر الذين يزيد عددهم عن مليوني ونصف المليون شخص ويعيشون في دول متفرقة هي سوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وإيران والهند وتركيا وأفغانستان القوقاز وروسيا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا.

4- تعرض الغجر لممارسات عدوانية من الشعوب المستقرة على مر التاريخ، حيث جرى الترحيل القسري والقتل لهم بشكل مستمر ولعل أشهر واقعة هي قرار ملكي أصدره ملك (بروسيا)، «ولاية ألمانية كبيرة سابقا) عام 1725م ويقضى بقتل كل غجرى فوق الثامنة عشرة من العمر.

5- تعترف دولة السويد بالغجر رسميا حيث تعترف بحقوق الأقليات العرقية والثقافية والمذهبية بالكامل ومنهم الرومان ويعيشوا في السويد منذ القرن الـ 16، وقد اعترفت بهم البلاد رسميا في 2000 ضمن العرقيات الخمسة المكونة للشعب السويدي.