درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر.. يوم برد وآخر حار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود اختلاف في قيم الحرارة العظمى طوال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بدءًا من الأربعاء المقبل وحتى السبت، إذ تشهد حالة الطقس في تلك الفترة «يوم برد، ويوم حر».

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن يومي الأربعاء والخميس المقبلين يمثلان أول أيام العيد تشهد فيهما درجة الحرارة العظمى انخفاضًا بين 2 لـ3درجات، إذ يسود طقس بارد نهار وشديد البرودة ليلًا، في حين يشهد يومي الجمعة والسبت المقبلين ارتفاعًا في قيم الحرارة بنحو 4 درجات حيث يسود طقس مائل للحرارة خلال النهار وبارد ليلًا.

درجات الحرارة خلال أيام العيد

وعن درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة خلال ايام العيد فقد سجلت الآتي:

درجات الحرارة الأربعاء أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الخميس ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبرى العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الجمعة ثالث ايام العيد

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.