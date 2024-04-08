مساعد وزير التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن تم التعميم على المحافظات المصرية برفح درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، بمجموعة من المهام سواء قبل العيد أو أثناء العيد.

التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى المصرية»، أن ربط غرفة عمليات الوزارة بغرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات المصرية، تسيرا لتلبية الخدمات القائمة أثناء عيد الفطر المبارك، موضحًا أنَّ كل العاملين داخل الإدارة المحلية على تواصل لتنفيذ مجموعة من المحاور، أولها التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات، لتجهيز المساجد الكبرى لتجهيز صلاة العيد الفطر، وصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المساجد، والنظافة الخاصة بها.

فتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور أيام عيد الفطر المبارك

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك تجهيزات مختلفة من فتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور، ورفع كفاءة الميادين واتخاذ كل ما يلزم لظهور المحافظات بشكل حضاري يليق بهم.

وأكد مجموعة محاور أخرى، التي تتمثل في قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحل والأسواق، لضبط ورقابة والتأكد من صلاحية الأطعمة، والمنتجات المعروضة للمصريين، وضبط أي مخالفات، بالإضافة إلى تأكيد استمرار عمل منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار ملائمة، ومواجهة أي غلاء في الأسعار من خلال عرض كميات كبيرة من السلع، واستمرار تنظيم معارض السلع المرتبطة بالاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين.

مواجهة ظاهرة البناء العشوائي في الأراضي الزراعية

وشدد متحدث باسم الوزارة، على الأهمية القصوى في منع مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، موضحًا أنَّ للطوارئ لكل محافظة يوجد الخط الساخن الخاص بها، بالإضافة إلى الوازرة دنت مبادرة صوتك مسموع على مستوى المحافظات المصرية على فيس بوك أو من خلال خط ساخن 15330 أو من خلال رقم واتس آب الخاص بالمبادرة 01200353111.