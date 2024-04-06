طول صفوف المصلين خارج الحرم المكي يصل إلى 3 كيلومترات.. مشهد يخطف القلوب

تعد ليلة الـ27 من شهر رمضان من الليالي الوترية المتوقع أن تكون ليلة القدر فيتسابق بها المسلمون إلى المساجد لأداء الصلوات والدعوات للتقرب من إلى الله، وتجلى ذلك في الحرم المكي الذي امتلأ على آخره واضطر المصلين للخروج في الممرات المحيطة بالمسجد الحرام لأداء صلاة التراويح والتهجد.

طول صفوف المصلين خارج الحرم وصل إلى بعد 3 كيلومترات

وفي مشهد مهيب يخطف القلوب في ليلة 27 من رمضان، نرى ملايين المصلين يأدون صلاة التراويح والتهجد في صفوف طويلة خارج المسجد الحرام يصل طولها إلى 3 كيلومترات، وفقا لفيديو نشرته قناة «العربية» وثق تلك اللحظات الروحانية.

موعد ليلة القدر

وشهد العديد من الأشخاص شروق الشمس في أماكن مختلفة يوم 27 رمضان، حيث ظهرت الشمس في ذلك اليوم بدون أشعة، مما أثار تكهنات حول إمكانية كونها ليلة القدر، ومع ذلك، لا يمكن التأكيد على ذلك، حيث أن موعد ليلة القدر يعلمه الله وحده.

وليلة القدر تُعد أفضل ليلة في السنة، حيث أُنزل فيها القرآن الكريم من قبل الله تعالى، ووصفها الله سبحانه في كتابه العزيز بأنها خير من ألف شهر، لذلك يسعى المسلمون للتحري عن تلك الليلة ويكثرون من العبادات والدعاء فيها حتى طلوع الفجر.