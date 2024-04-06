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دراما المتحدة

طول صفوف المصلين خارج الحرم المكي يصل إلى 3 كيلومترات.. مشهد يخطف القلوب

كتب:

أحمد عادل موسى
01:18 م | السبت 06 أبريل 2024
المصلون خارج الحرم المكي

المصلون خارج الحرم المكي

تعد ليلة الـ27 من شهر رمضان من الليالي الوترية المتوقع أن تكون ليلة القدر فيتسابق بها المسلمون إلى المساجد لأداء الصلوات والدعوات للتقرب من إلى الله، وتجلى ذلك في الحرم المكي الذي امتلأ على آخره واضطر المصلين للخروج في الممرات المحيطة بالمسجد الحرام لأداء صلاة التراويح والتهجد.

طول صفوف المصلين خارج الحرم وصل إلى بعد 3 كيلومترات

وفي مشهد مهيب يخطف القلوب في ليلة 27 من رمضان، نرى ملايين المصلين يأدون صلاة التراويح والتهجد في صفوف طويلة خارج المسجد الحرام يصل طولها إلى 3 كيلومترات، وفقا لفيديو نشرته قناة «العربية» وثق تلك اللحظات الروحانية.

موعد ليلة القدر

وشهد العديد من الأشخاص شروق الشمس في أماكن مختلفة يوم 27 رمضان، حيث ظهرت الشمس في ذلك اليوم بدون أشعة، مما أثار تكهنات حول إمكانية كونها ليلة القدر، ومع ذلك، لا يمكن التأكيد على ذلك، حيث أن موعد ليلة القدر يعلمه الله وحده.

وليلة القدر تُعد أفضل ليلة في السنة، حيث أُنزل فيها القرآن الكريم من قبل الله تعالى، ووصفها الله سبحانه في كتابه العزيز بأنها خير من ألف شهر، لذلك يسعى المسلمون للتحري عن تلك الليلة ويكثرون من العبادات والدعاء فيها حتى طلوع الفجر.

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