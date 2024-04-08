«معلومات الوزراء» يوضح أبرز ملامح تعديلات قانون المالية العامة الموحد

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.

ملامح تعديلات قانون المالية العامة الموحد

وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أبرز ملامح تعديلات قانون المالية العامة الموحد، وهي:

1- لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لدين الحكومة العامة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب.

2- تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة، لتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات.

3- استحداث مفهوم الحكومة العامة، ليشمل موازنات كل الهيئات العامة والجهات الإدارية للدولة والمحليات.

4- حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة.

5- القانون سيساعد على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة إلى 80% في يونيو 2027.

6- يحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ، قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص.

7- توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين خلال المرحلة المقبلة.

8- لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة.