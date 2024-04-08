«الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين خلال الـ48 ساعة المقبلة.. «استعدوا أول يوم العيد»

48 ساعة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذي تستعد له الأسرة المصرية دومًا، بالخروج والاستمتاع في المتنزهات والأماكن العامة، لتطلق هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي، تحذيرًا بشأن ظاهرتين جويتين تستمر حتى أول أيام العيد.

سقوط أمطار رعدية على محافظات الوجه البحري

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

طقس أول أيام العيد

يشهد يوم أول أيام عيد الفطر، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات مختلفة.