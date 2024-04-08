قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. تعرف على ملخص الأحداث السابقة

ينتظر جمهور الملحمة التاريخية عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 29، وذلك بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة الماضية، إذ أمر الوزير سراج الدين (محمد نجاتي) بإعدام يحيى ابن المؤذن (أحمد عبدالوهاب)، بتهمة قتل أحد جنود الدولة السلجوقية، ولكن يخبره يحيى أنَّه فعل ذلك دفاعا عن النفس عندما حاول الجندي الخلاص منه.

ويأمر الوزير سراج الدين بوضع يحيى في السجن لحين محاكمته ضمن أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين، ولا يسمعه، ويصدر حكما يإعدامه باعتباره أحد الباطنين أتباع حسن الصباح.

أحداث الحشاشين

تذهب أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28 إلى حسن الصباح حيث يطلب من برزك أميد قتل زوجته دنيا زاد، بسبب الدعوة التي تشنها ضده في مدينة أصفهان، إذ تجلس لتخبر السيدات بحقيقة حسن الصباح وأنه ليس صاحب مفتاح الجنة كما يوهمهم، وبالفعل تنجح إحدى الفدائيات التي أرسلها برزك أميد في قتلها والعودة بابنته خديجة إلى قلعة آلموت ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28.

ويملي حسن الصباح على نجله الهادي كتاب سيرته الذاتية، ويطلب منه أن يكتب أن الملائكة هي من أملته، ليشك الهادي في أمر والده وفي كونه صاحب مفتاح الجنة.