توزيع 10 آلاف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

انتهت جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، من توزيع 20 ألف كيلو لحوم و10 آلاف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي أن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدةً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

التوزيع في جميع مراكز المحافظة

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة الدقهلية بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين اغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

وأوضح أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالي، والأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم، من أبناء محافظة الدقهلية، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خاصة في أيام وليالي الشهر الكريم.

وذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميًا، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية فى رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك.