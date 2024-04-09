مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024 بالمنوفية.. أسعار التذاكر

أكّد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع فتح جميع الحدائق العامة والمنتزهات في جميع المراكز والمدن؛ لاستقبال المواطنين طوال أيام العيد، وتوجيه تعليمات لكافة رؤساء المدن بالتأكيد على مواعيد عمل الحدائق العامة، والمتابعة المستمرة والمرور، للوقوف على مدى استعدادها.

مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر

وقال اللواء سيد عبدالعال، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، في تصريحات ل «الوطن»، أنّ مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر بالمنوفية، ستكون على مدار 24 ساعة، بالنسبة للحدائق المفتوحة بدون تذاكر، مع وتواجد عمال على مدار الساعة في الحدائق والمنتزهات العامة؛ لمتابعة النظافة واستقبال المواطنين طوال الوقت، مشيرًا إلى أنّ سعر تذكرة الدخول في الحدائق التي بها بوابات، يتراوح بين 2: 5 جنيهات، وهناك بعض الحدائق يتم الدخول إليها مجانًا على مدار اليوم دون بوابات.

أماكن الحدائق والمنتزهات

1- حديقة تحيا مصر في مدينة شبين الكوم تفتح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة 5 جنيهات.

2- حديقة الطفل في مدينة شبين الكوم، تفتح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة 10 جنيهات.

3- حديقة 30 يونيو في الباجور، الدخول بها مجانًا على مدار اليوم.

4- حديقة تحيا مصر في مدينة منوف، الدخول إليها مجانًا على مدار اليوم.

5- حديقة جيهان السادات في مدينة تلا، تفتح من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة 5 جنيهات.

6- حديقة الطفل في بركة السبع، تفتح من الساعة 9 وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة 5 جنيهات.

7- حديقة المدينة في الشهداء الدخول بها مجانًا على مدار اليوم.