مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024 وأسعار التذاكر

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستقبال عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء المقبل فلكيًا، لحين إعلان الرؤية الشرعية من جانب دار الإفتاء المصرية، ومن المعروف حب المصريين للانطلاق إلى الحدائق خلال أيام الأعياد، لذا نستعرض مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024 خاصة أنها تختلف من حديقة إلى أخرى.

مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024

ومع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك، وفي ظل إعلان الدولة أن الإجازة ستصبح 6 أيام، يبحث المواطنين عن معرفة مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024، في ظل وجود أكثر من حديقة بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة.

- مواعيد دخول حديقة الأسماك من 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا طوال إجازة العيد، والتذاكر بقيمة 10 جنيهات للمصريين، و30 جنيهًا لغير المصريين.

- مواعيد دخول حديقة الأزهر من 9 صباحًا وحتى 10 ليلًا سعر التذكرة 40 جنيها للكبار و30 جنيها للأطفال.

- سعر تذكرة الدخول للحديقة الدولية بـ15 جنيها، ومواعيدها من 9 صباحا وحتى 10 ليلًا.

- مواعيد عمل حديقة الأسرة بمدينة نصر من 9 صباحًا وحتى 10 ليلًا، وسعر التذكرة 60 جنيها.

- مواعيد دخول الحديقة اليابانية بحلوان، من 9 إلى 11 مساء، وسعر التذكرة تبدأ من 10 جنيهات والأطفال مجانا.

- حديقة الحرية بالزمالك على النيل بجوار كوبرى قصر النيل، ومواعيدها من 9 صباحا وحتى 12 بعد منتف الليل، وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات.