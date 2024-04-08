«البحوث الفلكية» يكشف موعد أول أيام عيد الفطر في مصر والدول العربية

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ أول أيام عيد الفطر في مصر والدول العربية سيكون موحدًا وفق الحسابات الفلكية في مصر والسعودية وقطر والأردن وغيرها من الدول.

أول أيام عيد الفطر في مصر والدول العربية

وأضاف المركز القومي للبحوث الفلكية، أنّ أول أيام عيد الفطر في مصر والدول العربية، سيأتي بالتزامن في البلدان التي اختلفت في استطلاع هلال شهر رمضان، منوهًا بأنّه رغم أنّ الأردن وليبيا وعمان تعذر فيها رؤية الهلال وتأخروا في الصيام يوما عن مصر والسعودية وباقي الدول، إلا أنّ موعد عيد الفطر فلكيًا سيكون موحدًا في جميع الدول العربية.

وأكد المعهد، أنّه يستحيل رؤية هلال شهر شوال اليوم، وبالتالي فإن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وفق الحسابات الفلكية في الدول التي بدأت الصيام 10 مارس، بينما ستتحرى الدول التي صامت رمضان متأخرة يوم هلال شهر شوال غدًا الثلاثاء 29 رمضان، ليتوافق عيد الفطر في جميع الدول العربية الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

ولفت المركز القومي للبحوث الفلكية، إلى أنّ الرأي الأخير في مصر لدار الإفتاء المصرية، كما أكد أنّ موعد الصيام كان صحيحًا.