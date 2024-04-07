مواعيد الحدائق العامة أيام عيد الفطر 2024 بالقليوبية.. اعرف أسعار التذاكر

ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الفطر، حيث جرى إعلان حالة الطوارئ للاحتفال بهذه المناسبة، إضافة إلى تحديد مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024 وأسعار التذاكر الخاصة بالدخول في بعضها، والتي تبدأ من 5 جنيهات، مع وجود حدائق أخرى مجانية تنتشر في مدن المحافظة، خاصة مدينة القناطر.

مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024 بالقليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أن مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024 تبدأ من الساعة 7 صباحا حتى منتصف الليل، ماعدا حدائق القناطر المعروفة بـ«منتجع الغلابة» فينطلق العمل بها من الساعة 7 صباحا إلى 10 مساء، فيما يوجد عدد كبير من هذه الحدائق مجانا، وتبدأ أسعار التذاكر في بعضها من 5 جنيهات.

أسعار تذاكر الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024 بالقليوبية

وأشار محافظ القليوبية إلى أن عددا من المناطق مستثناة من مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024، وهي مجانية ومتاحة طوال اليوم، حيث تعد أهم مقاصد للمواطنين في الأعياد والمناسبات، وهي كالتالي:

- الحدائق العامة والمتنزهات في منطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنها.

- حديقة صقلية والطفل بآخر كورنيش النيل ببنها - الحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة.

- حدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفرشكر ومنطقة الكورنيش في كفر شكر.

- حدائق مدينة شبين القناطر.

مواعيد حدائق القناطر الخيرية أيام عيد الفطر 2024 بالقليوبية

وأضاف محافظ القليوبية أنه بالنسبة القناطر الخيرية فإن مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024 و أسعار التذاكر بحدائقها المعروفه بـ«ستانلي الشرق» و«منتجع الغلابة» ستكون اعتبارا من الساعة 7 صباحا حتى 10 مساء طوال أيام العيد والإجازات، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر الدخول تتراوح بين 5 حتى 20 جنيها، مع توافر الخدمات والمأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، ومتاح أن يصطحب الزائر المأكولات المشروبات الخاصة به مع الحفاظ على نظافة المكان.

أسعار التذاكر في الحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2024

وأضاف المحافظ أن حدائق القناطر من أهم أماكن التنزه في العيد، وتتميز بمساحاتها الشاسعة، والتي تصل إلي 500 فدان وسط مياه النيل، مشيرا إلى أن خريطة حدائق القناطر التابعة للإدارة تشمل التالي:

- «الجامع» أمام سجن نساء بالقناطر، و«التوفيقي ب» بسعر رمزي 5 جنيهات للفرد.

- «النخيل» و«التوفيقي أ» و«الحديقة النموذجية أ» و«حديقة الياسمين» وحديقة «أبو اردان» حدائق بسعر رمزي 10 جنيهات للفرد.

- «عفلة» و«المركز الثقافي» و«البحيرة» و«النيل» بسعر رمزي ـ20 جنيها للفرد.