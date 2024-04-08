بث مباشر.. شاهد الآن مشهد الكسوف الكلي للشمس ولحظة تحول النهار إلى ليل

يبدأ الآن المشهد الذي ينتظره الملايين حول العالم، وهو المشهد الفلكي المذهل، حين يزين كسوف الشمس الكلي سماء أمريكا الشمالية، ويحول النهار إلى ليل، حين تتحول السماء كليا إلى الظلام، وهو المشهد الذي لا يمكن رؤيته إلا من مسافة بعيدة، لهذا السبب تسمى فرصة مشاهدة الكسوف بـ«فرصة العمر»، ما يجعل الناس حول العالم يبحثون عن طرق مجانية لمشاهدة الكسوف مباشرةً.

كسوف الشمس هو ظاهرة فلكية، حيث يمر القمر بين الأرض والشمس ويحجب ضوء الشمس إما كليًا أو جزئيًا، عندما يغطي القمر الشمس بالكامل، فإنه يلقي بظلاله على الأرض، مشكلاً ما يسمى «مسار الكُلية».

بث مباشر لحظة كسوف الشمس.. النهار يتحول إلى ليل

هذا المسار عبارة عن شريط ضيق نسبيًا يتحرك عبر السطح، ويمكن للأشخاص الواقفين داخل هذا النطاق أن يشهدوا كسوفًا كليًا للشمس، بشرط تعاون الطقس والسحب، بحسب «CNN».

وفي مسار الكسوف، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، حيث يتحول النهار إلى ليل وتصبح السماء مظلمة بشكل كامل، كما لو كان الفجر.

وما لم يكن الناس على هذا الخط، طريق الكسوف الكلي، فلن يروا سوى كسوفًا جزئيًا، بالنسبة لهم، ستظهر السماء أغمق قليلاً مما كانت عليه قبل الكسوف، اعتمادًا على مدى حجب القمر للشمس في موقعهم.

سيحدث كسوف الشمس الكلي لعام 2024 في 8 أبريل، وسيكون الظلام الكلي للسماء، المعروف أيضًا باسم الكسوف الكلي، مرئيًا عبر مسافة 185 كيلومترًا بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا، كما ستتمكن نحو 18 ولاية أمريكية مختلفة من رؤيتها.

سيستغرق الحدث بأكمله نحو ساعتين ونصف الساعة، لكن مجمله سيستغرق حوالي أربع دقائق فقط، ووفقا لوكالة ناسا، من المتوقع أن يستمر المشهد الذروة لمدة تصل إلى 4 دقائق و27 ثانية في طريق الظلام الدامس.

«ستصل مدة الكسوف الكلي إلى 4 دقائق و27 ثانية، أي ما يقرب من ضعف مدة الكسوف الأمريكي العظيم الذي حدث في 21 أغسطس 2017»، وفقًا لموقع «Great American Eclipse» ستشهد معظم الأماكن على طول خط الوسط (مسار الكُلي) مدة إجمالية تتراوح بين 3.5 و4 دقائق.

شاهد البث المباشر لكسوف الشمس.. لحظة تحول النهار إلى ليل

إذا لم تتمكن من مشاهدة كسوف الشمس شخصيًا، فيمكنك مشاهدة البث المباشر الآن عبر الخطوات التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

وكالة الفضاء ناسا بثها المباشر:

ستبدأ وكالة ناسا بثها المباشر الآن في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش (6:00 مساءً بتوقيت القاهرة) ويستمر حتى الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة).

أثناء البث، ستقوم ناسا أيضًا بمشاركة المحادثات مع الخبراء وتوفير مناظر تلسكوبية للكسوف من عدة مواقع على طول مسار الكسوف.

مرصد ماكدونالد في تكساس:

موقع Skywatching:

موقع Skywatching الإلكتروني بدأ أيضًا بث مباشر لكسوف الشمس الكلي على قناته على يوتيوب (Timeanddate)