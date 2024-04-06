الفنان دياب لـ«ع المسرح»: الإخلاص والصبر مفتاحا النجاح

قال الفنان دياب، إن الإخلاص والصبر هما مفتاحا النجاح، وأن من جد وجد ومن ذرع حصد، «ربنا استخدمني في أن أساهم في اللي أنا زرعته، لكي أشعر بقيمته أثناء حصاده».

وأوضح «دياب» خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب: «أنه متفائل بأن القادم أفضل، وأي لبن اتسكب لم يكن من نصيبي، وأي حاجة راحت مش بتاعتي».

تابع الفنان دياب، أنه لا بد من أن يكون لدينا يقين بالله، بأن كل شئ يحدث بإرادة الله سبحانه وتعالي، قائلا: «أنا حصلي في حياتي أشياء أفضل مما كنت أتمناها، أنا في نعمة من اللهۘ».