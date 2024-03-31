رئيس «البحوث الزراعية» يبحث تقنيات حماية النباتات لتعزيز الإنتاجية

تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، اليوم الأحد، معهد بحوث وقاية النباتات، واستمع لشرح حول جهود المعهد في الكشف عن الآفات وأحدث الوسائل العلمية والبرامج المتكاملة لمكافحتها.

وقدم رئيس المعهد نظرة شاملة حول الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة في حماية النباتات لتعزيز الإنتاجية الزراعية دون التأثير السلبي على البيئة.

تطبيق الأساليب الحديثة في المكافحة

وأكّد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد أنَّه تمّ استعراض الأدوار والمهام التي يقوم بها المعهد، من خلال أقسامه ومعامله المختلفة، والتعرف على دوره البارز في حماية النباتات والمحاصيل من الآفات الضارة بتطبيق الأساليب الحديثة في المكافحة مثل استخدام عوامل المكافحة الحيوية التي يتم تربيتها بمعامل المعهد وتوفيرها للمزارعين لاستخدامها كوسائل آمنة في المكافحة والحد من استخدام المبيدات ومنها منتجات معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية ومكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات الفيرمونية.

تحقيق تقدم مستدام في قطاع الزراعة

كما تفقد «عبدالعظيم» المعمل المركزي والمكتبة والقاعة الرئيسة بالمعهد، حيث أبدى إعجابه بالجهود المبذولة في المعهد وأشاد بالتقنيات المتطورة التي يعتمدها باحثوه في مجال حماية النباتات من أجل تحسين إنتاجية المحاصيل وتحقيق تقدم مستدام في قطاع الزراعة، والتطور الملحوظ في البنية الأساسية وتزويد المعامل بأحدث الأجهزة العلمية التي تتماشى مع أحدث النظم القياسية العالمية بهدف اعتمادها.

جدير بالذكر، أن معهد وقاية النباتات حصل على 3 شهادات أيزو وفقاً لتوصية لجان المراجعة الدولية.