طقس أول أيام عيد الفطر.. أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار موجة الأمطار على مناطق متفرقة من مصر خلال أول أيام عيد الفطر، ووفقًا للصور الصادرة من الأقمار الصناعية، إذ ستُغطي الأمطار مناطق السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري وسيناء، وذلك وفقا لما كشفت عنها الصور الصادرة من الأقمار الصناعية.

طقس أول أيام عيد الفطر

وأضافت الأرصاد في تقرير صادر عنها عن حالة طقس أول أيام عيد الفطر، أن الطقس سيكون بارد خلال النهار، وشديد البرودة ليلا، بسبب امتداد للمنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد، ويتزامن مع هبوب كتل هوائية شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا على مسطح البحر المتوسط، كما يستمر تكاثر السحب الممطرة ولكن بنسب أقل ما تشهده المحافظات الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء اليوم، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة الأربعاء أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.