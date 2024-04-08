طارق الشناوي: ثنائية هنا الزاهد وهشام ماجد ستحقق نجاحا جيدا خلال عيد الفطر

تعرض مجموعة من الأفلام خلال عيد الفطر تتنوع بين الكوميدي والأكشن، وتحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن توقعاته لنجاح هذه الأفلام، كما تحدث عن الثنائيات المجتمعة في الأعمال لأول مرة.

وقال الناقد طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هناك تنوع في الأفلام ما بين كوميدي وأكشن، وأعتقد أن هناك بعضًا من هذه الأعمال ستحقق إيرادات عالية خلال أيام العيد».

أعلى الأفلام في الإيرادات

وتحدث عن أكثر الأفلام المتوقع لها تحقيق إيرادات عالية، قائلا: «فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني سيحقق إيرادات عالية خلال أيام العيد، كما أن أمينة من أكثر الممثلات موهبة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى فيلم عالماشي بطولة علي ربيع سوف يحقق إيرادات عالية أيضًا».

ثنائية هنا الزاهد وهشام ماجد

وعن ثنائية هشام ماجد وهنا الزاهد في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، حيث يجتمعان في عمل سينمائي لأول مرة، أضاف الناقد الفني: «متوقع لثنائية هنا الزاهد وهشام ماجد أن تحقق نجاحًا جيداً».

وتابع: «عدد الأفلام المطروحة في السينمات خلال أيام العيد قدر كافٍ وكبير وضخم لإشباع الجمهور».