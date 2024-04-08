تعطيل العمل في البورصة من 9 حتى 14 أبريل بمناسية عيد الفطر
كتب:
وليد عبد السلام
02:39 م | الإثنين 08 أبريل 2024
البورصة المصرية
قررت البورصة تعطيل العمل بداية من الغد حتى الأحد المقبل، بمناسبة عيد الفطر، على أن يستأنف العمل الاثنين المقبل 15 أبريل.
واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة آخر جلسات الأسبوع قبل بداية عطلة عيد الفطر، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.25% عند مستوى 28503.75 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.88% عند مستوى 6541.52 نقطة.
فيما أغلق، مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.10% عند مستوى 9311.42 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.