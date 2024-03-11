إمساكية رمضان 2024 في ليبيا.. اعرف مواعيد الإفطار

جدول إمساكية رمضان 2024 في ليبيا، ومواعيد الإفطار، والصلوات الخمس، نقدمها تسهيلا على الصائمين في تنظيم مواعيدهم، بما في ذلك صلاة التراويح التي يتطلع المسلمون إلى أدائها في شهر رمضان في جميع أنحاء العالم.

إمساكية رمضان 2024 في ليبيا

تستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2024 في ليبيا ومواعيد السحور، والإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلنت ليبيا أمس، أن اليوم الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأوديت أمس أول صلاة للتراويح عقب الانتهاء من فريضة صلاة العشاء، بحسب ما ذكره المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء التابع لحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة».

إمساكية رمضان 2024 في ليبيا

بحسب إمساكية رمضان 2024 في ليبيا التي أعلنها المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، يصادف آخر أيام شهر رمضان المبارك الثلاثاء 9 أبريل المقبل، وأول أيام العيد الأربعاء، ويكون الفجر في تمام الساعة 5:53، والشروق الساعة 7:22 والظهر 1:17 والعصر: 4:40 والمغرب 7:12 والعشاء 8:32.