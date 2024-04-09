ماذا تفعلين إذا انفصلت عجينة البسكويت عن السمنة وطردتها؟.. «مش هتصدقي الحل»

«العجينة طردت السمنة وأنا بعمل البسكويت إيه الحل»، مشكلة وقعت فيها إحدى السيدات أثناء إعداد البسكويت، لتسأل عبر إحدى المجموعات بموقع «فيسبوك»، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، عن السبب وكيفية إعادتها مرة أخرى لعمل حلويات العيد.

سبب فصل السمن عن العجين

سبب فصل العجين عن السمن، هو ما أجابت عنه الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد» عبر قناة «سي بي سي سفرة»، إذ أوضحت أن سبب هذه المشكلة هو الدقيق، فهو أساس تحضير الحلويات، مشيرة إلى ضرورة اختيار نوع جيد لتحضير البسكويت وباقي مخبوزات العيد: «النوع السيئ من الدقيق يسبب مشاكل في العجين وبيخليها تُتلف هي والمكونات، وبيعمل طرد للسمن».

الدقيق بيطرد السمن أعمل إيه؟

وأوضحت عدة عوامل لنجاح عمل البسكويت: «لازم نخلي بالنا من الدقيق والعجين واللبن، وضروري وجود رشة الملح والسمنة تكون مظبوطة»، موضحة خطوات حل المشكلة كالتالي، لمنع امتصاص السوائل والسمن:

اختيار نوع جيد من الدقيق.

خلط الدقيق جيدًا مع العجين.

بعد تماسك العجين رش رشة بسيطة من الدقيق الجيد للمها.

لا تعجنيها أكثر من مرة مجددًا.

الالتزام بمقادير تحضير مخبوزات العيد، للحفاظ على قوام العجينة المثالية.

وضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

طريقة عمل البسكويت بمقادير صحيحة

المقادير:

كوبان دقيق.

كوب سكر.

كوب سمن بلدي.

كوب حليب.

بيضتان.

ملعقة نشا.

ملعقة فانيليا سائلة.

ملعقة بيكنج باودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير