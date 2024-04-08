افتتاح وحدتي مناظير الكلى والمسالك البولية في المستشفى الجامعي بالمنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وحدة مناظير الكُلى والمساك البولية، ووحدة الغسيل الكُلوي، بمستشفى الكُلى والمسالك البولية الجامعي، بعد تطويرهما؛ لتقديم خدمات طبية وعلاجية لائقة لمرضى محافظة المنيا، والمُترددين على مستشفيات جامعة المنيا.

توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للمرضى

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ايمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ايهاب رفعت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والدكتور اسامة المنشاوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال التلاوي، مدير مستشفى الكُلى والمسالك البولية، ونائبه الدكتور أسامه نادي، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، وعدد من رؤساء الأقسام، والأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى.

صرح رئيس الجامعة، أنه تم تزويد وحدة الغسيل الكُلوى بمستشفى الكُلى والمسالك الجامعي بعدد 25 ماكينة غسيل كُلوى جديدة من أجود ماكينات الغسيل، كما تم رفع السعة الكلية للوحدة من 53 ماكينة إلى 65 ماكينة، بالإضافة لتركيب عدد 2 ماكينة غسيل بوحدة العناية المركزة بالمستشفى، ليصل الإجمالي إلى 67 ماكينة ؛ لتحسين الخدمة للمرضى، وتوفير أفضل خدمة علاجية لهم، من الكوادر الطبية والفنية بالمستشفى، حيث تعمل وحدات الغسيل المُجهزة للتعامل الفورى مع استقبال أى حالات طارئة والتدخل السريع، مع توفير الاحتياجات الطبية اللازمة، وبذلك تصبح وحدة الغسيل الكُلوي بالمستشفى هي الأكبر على مستوى المحافظة.

وفيما يتعلق بوحدة مناظير الكُلى، تم تزويد الوحدة وإمدادها بتاور مناظير كامل ماركة ستورز الألمانية، ووحدة مناظير كاملة تشمل مناظير الكُلى، ومناظير الحالب، ومناظير المثانة للكبار والأطفال، وجهاز تفتيت هوائي للحصوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 9 ملايين جنيه، ويعتبر ذلك نقلة نوعية في الخدمات الصحية المُقدمة لأبناء المحافظة، حيث تُعد مستشفى الكُلى والمسالك البولية الجامعي، هي المستشفى الوحيد على مستوى المحافظة التي يتوفر بها وحدة مناظير كاملة، بوجود نخبة مُتميزة من أعضاء هيئة التدريس تقوم بتشغيل هذه الوحدة وتدريب الأطباء.

رئيس جامعة المنيا يتفقد حدات الغسيل بالمستشفى

كما تفقد رئيس الجامعة وحدات الغسيل بالمستشفى؛ لمتابعة مدى مستوى كفاءة العمل بها، أعقب ذلك عقد لقاء موسع، التقى خلاله رئيس الجامعة بالأطقم الطبية والتمريضية، وشباب الأطباء، والعاملين بالمستشفى.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على التزام الجامعة التام بتقديم مستشفياتها لخدمات صحية مُتميزة، ومُتكاملة وعالية الجودة للمجتمع المحلي والجامعي، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توفير مستوى راقٍ، وخدمة صحية راقية تليق بالمواطنين كافة، وبما يُحقق رؤية الجامعة وخُططها في جعل جامعة المنيا في المكانة التي تستحقها.

إحداث طفرة حقيقة في نظم إدارة المستشفيات

كما أشار ، إلى أنه خلال العامين القادمين ستحتفل جامعة المنيا بيوبيلها الذهبي، وهذا يستلزم من الجميع العمل التام لنكون بأفضل صورة من الكفاءة والجودة في شتى القطاعات وبخاصة في قطاع المستشفيات للدور الكبير الذي تؤديه في مهنة تُعد من أسمى المهن، لافتاً إلى ماسيتم افتتاحة من مستشفيات جامعية بخدمات عالية، وما ستُزود به من أحدث الأجهزة خلال العام القادم، وما تم وضع حجر الأساس له، وكذا ما سيتم إنشاؤه، مضيفًا بأن رؤية الجامعة المستقبلية تسعى لتوسعات أكبر خلال الأعوام القادمة.

وأكد رئيس جامعة المنيا، على ضرورة إحداث طفرة حقيقة في نظم إدارة المستشفيات؛ من أجل ضمان تحقيق افضل كفاءة وجودة في العمل، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى الكُلى والمسالك البولية، واتقانهم لعملهم، مُوصيهم باستمرارية تعاملهم الأخلاقي تجاه المرضى لتخفيف معاناتهم.