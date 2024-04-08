«معلومات الوزراء»: دمياط أعلى المحافظات إنجازا في فحص وعلاج المواطنين

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نتائج المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ 795 ألف مواطن ضمن عدد من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك في 11 مارس 2024، وحتى الأربعاء 27 مارس 2024.

أعلى المحافظات إنجازا في تقديم العلاج للمواطنين

وأوضح المركز من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أعلى المحافظات إنجازا في فحص وتقديم العلاج للمواطنين جاءت كالتالي:

هناك 49 ألفا و411 سيدة تم فحصهن بكل محافظات الجمهورية.

دمياط بنسبة 195.72% من المُستهدف.

الشرقية بنسبة 133.73% من المُستهدف.

الفيوم بنسبة 131.35% من المُستهدف.

الوادي الجديد 230.48% من المُستهدف.

كما جاءت نتائج 4 مبادرات للصحة العامة في أول 17 يومًا من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

344 ألفًا و 140 سيدة تم فحصهن ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.

201 ألف و457 مواطنًا تم فحصهم ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

22 ألفًا و347 سيدة تم فحصهن ضمن مبادرة دعم صحة الأم والجنين.

177 ألفًا و 645 مواطنًا تم فحصهم ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة.