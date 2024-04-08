«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة سكرتيرة بمدرسة تمريض في كفر الشيخ

رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من سكرتيرة بمدرسة تمريض بنات كفر الشيخ، لوقف قرار مجازتها، وأيدت حكم أول درجة فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوما من الأجر.

المخالفات المنسوبة للطاعنة

وقالت المحكمة، إن الطاعنة قامت في تاريخ 1 نوفمبر 2018 بوصفها سالف الذكر وبمقر عملها لم تلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك بأن استغلت أعمال وظيفتها وتقاضت مبالغ مالية من أولياء الأمور الطالبات الراغبات في الالتحاق بمدرسة سيدي غازي للتمريض.

طلب مبالغ مالية بالمخالفة

وأضافت المحكمة، وأوهمت أولياء الأمور بعدم قبول ملفات الطالبات وعدم إرسال أوراق الكشف الطبي للمدرسة في حالة عدم سداد مبلغ 100جنية عن كل طالبة، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

الطعن لا سند له من القانون

وأوضحت المحكمة، أن الطعن المقام منها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض، ولا محاجة فيما ساقته الطاعنة في معرض دفاعها من دفوع إذ أن الحكم الطعين قد تكفل بها إيراداً ورداً بما لا ينفسح المجال لمعاودة المجادلة في شأنها.