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متى موعد التوقيت الصيفي في مصر 2024؟.. يطبق خلال أسابيع

كتب:

أحمد فوزي- بسمة عبد الستار
03:45 م | الإثنين 08 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تتجه الدولة إلى تطبيق التوقيت الصيفي من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، وتوفير مصادر الطاقة، طوال مدة الصيف، التي تبلغ 6 أشهر كاملة، بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء لتحديد متى موعد التوقيت الصيفي في مصر2024، وافق عليه مجلس النواب. 

متى موعد التوقيت الصيفي في مصر؟

وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية موعد التوقيت الصيفي في مصر2024، منوها بأنه سيجرى العمل به في جميع المصالح الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الجمهورية.

ونص قرار مجلس النواب المنشور بالجريدة الرسمية على أنه سيكون اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وتكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

 

ووفقًا لما نُشربالجريدة الرسمية، فإن موعد التوقيت الصيفي في مصر سيبدأ رسميًا يوم 26 من أبريل الجاري، ويستمر حتى 31 من أكتوبر المقبل.

وتهدف الدولة من خلال استخدام التوقيت الصيفي في توفير استهلاك الكهرباء، إذ يجرى استغلال عدد ساعات النهار الطويل عن نهار الشتاء، والتي تصل إلى 14 ساعة يوميًا عند ذروتها.

 

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بقلم أحمد فوزي- بسمة عبد الستار