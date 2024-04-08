شهدت الحلقات الماضية من مسلسل مليحة مجموعة من الأحداث المثيرة، والتي لها أبعادا تاريخية كبيرة، تدور غالبيتها حول القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ رسميا عام 1948، وإليكم مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 14.

مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 14

وتقدم قنوات CBC، والحياة، وON، مسلسل مليحة عبر شاشاتها، وتكون مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 14، كالتالي:

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة 14 على قناة CBC، الساعة 6:5.

- تأتي الإعادة على نفس القناة في تمام الساعة 9:45 مساء.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة 14 على قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً.

- والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة 14 على قناة أون، الساعة 11:30 مساءً، ويعاد الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.