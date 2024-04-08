قصواء الخلالي: الورع ترك الشبهات وهو أول الزهد

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن كثيرا من المراجع التي يُرجع إليها في علم التصوف، نجد بها مسلكا إلى الله سبحانه وتعالى يوميا، وذلك خلال رحلة البحث عن الطريق إلى الله عز وجل.

التعلم من أهلم العلم

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديم حلقة من برنامجها «مملكة الدراويش»، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «نتوقف مع أهل العلم لنتعلم، قال لنا العلماء فتعلمنا، وترك لنا أهل العلم ففهمنا وتدبرنا الأمر وبحثنا بأنفسنا عن طريق الله، فماذا عن مقام الإحسان؟!».

الورع ترك كل شبهة

وواصلت: «يذكر لنا الإمام أبو القاسم القشيري الشافعي رحمه الله في رسالة القشيرية التي تُصف بكونها المرجع الأكبر، مثالا في باب الورع فيقول: ترك ما لا يعنيك وهو ترك الفضلات.. الورع ترك كل شبهة، كما ينتقل إلى مقام آخر ويقول نقلا عن سليمان الدارني: الورع هو أول الزهد.. كما أن القناعة طرف من الرضا».