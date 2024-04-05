شيخ الطريقة الهاشمية: حقيقة التصوف هو الالتزام الكامل بالكتاب والسنة

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، إن شهر رمضان جعله الله، للأمة المحمدية لمضاعفة حسناتها عوضا عن قصر أعمارها مقارنة بالأمم السابقة.

الله يحرم بعض الحلال في رمضان

وأضاف أبو هاشم خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الله حرم بعض الأمور الحلال المباحة خلال نهار وقت الصيام، كالطعام والشراب والزوجة معقبا: «فما بالك بالأفعال الحرام، لذلك يجب الانتباه من عدم ارتكاب السيئات لأنه كما تتضاعف الحسنات، تتضاعف أيضا السيئات».

وأكمل شيخ الطريقة الهاشمية، أن حقيقة التصوف هو الالتزام الكامل بالكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت والصحابة والتابعين، موضحا أنه عند الرجوع للطرق الصوفية نجد أن لكل طريقة سند التلقين والعهد المأخوذ عن رسول الله عليه الصالة والسلام.

التصوف يقوم على الذكر

واختتم الدكتور محمد محمود أبو هاشم بأن التصوف يقوم على زيادة الذكر، وهو زيادة عن أركان الإسلام الخمسة وزيادة النوافل.