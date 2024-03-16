ما هو دعاء سورة يس؟.. اللهم ارزقني حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد

شهر رمضان هو شهر القرآن، وفي ظل حرص ملايين من المسلمين على قراءة وختام القرآن الكريم، تظهر لديهم بعض التساؤلات حوله، ومنها أسئلة عن دعاء سورة يس، أفضل ما يمكن ترديده، ومتى يتم ترديده، وفي هذه السطور تتناول «الوطن» كل ما يتعلق بهذا الدعاء.

دعاء سورة يس

قراءة سورة يس لها فضل وثواب كبير، ويحرص عليها ملايين المسلمين، ومن هنا تأتي التساؤلات حول دعاء سورة يس، وهناك أكثر من دعاء يمكن الاستعانة به في هذا الإطار، وليس دعاء واحد ثابت، على أن يجري ترديد تلك الأدعية بعد الانتهاء من قراءة السورة.

ودعاء سورة يس من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة في السنة أو القرآن الكريم على العبد الالتزام بها في كل مرة، لكن هناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الأمر، كما يمكن للعبد أن يدعوا ربه بما يرغب ويشاء.

دعاء سورة يس المستحب

وعن دعاء سورة يس هناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

- «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا، اللهم إنك جعلت «يس»، شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل سوء وبليه وحزن، وتقضي حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين».

دعاء سورة يس الأفضل

وهذا الدعاء ليس الوحيد الذي جاء ضمن دعاء سورة يس المستحب، غهناك العديد من الأدعية الأخرى، من ضمنها:

- «سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون)».

- «يا مفرج فرج عنا همومنا فرجًا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد، اللهم إني أعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين، ومن قهر الأعداء يفعل الله ما يشاء بقدرته يحكم ما يريد بعزته، سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون سبحان العالم بكل مكنون».