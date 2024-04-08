محافظ كفر الشيخ يُصدّق على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير

‏‎صدّق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير، بعد عقد جلسة استماع نظمتها الوحدة المحلية لمدينة مسير، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

تحويل مدينة مسير إلى مدينة مستدامة ذات بيئة نظيفة

وأوضح المحافظ، أنّ المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير، يهدف إلى تحويل مدينة مسير إلى مدينة مستدامة ذات بيئة نظيفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتطوير البنية التحتية للمدينة، مشيرًا إلى أنّ المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير، يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في ربوع مصر.

جدير بالذكر أنّه تم مناقشة المخطط مع جميع المعنيين، بما في ذلك أهالي المدينة، والمسؤولين، والحصول على موافقة المجتمع على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير، تمهيدًا لاعتماده من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طبقًا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد المخطط التفصيلي لمدينة مسير

وفور نشر قرار الاعتماد ستقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد المخطط التفصيلي لمدينة مسير، حتى يتم العمل به وتنفيذ المشروعات المقترحة وفقًا لأوليات التنمية.