مسلسل محارب الحلقة 29.. ظهور أول دليل على براءة محارب من تهمة قتل الغفير

شهدت حلقة أمس من مسلسل محارب، بداية الخيط الأول لتبرئة محارب من تهمة قتل الغفير، حيث توصل ضابط المباحث رشيد «نور محمود» وفريق المباحث، إلى لقطات بيّنت وجود شخص يغادر منزل الغفير من الباب الخلفي قبل لحظات من دخول محارب إلى المنزل، وبذلك تأكدت الشرطة أنّ هناك طرفا آخر يسعى لإلصاق تهمة قتل الغفير لمحارب، فطلب الضابط رشيد من فريق عمله البحث عن الشخص المجهول الذي التقطته كاميرات المراقبة وإعادة التحريات مرة أخرى في عملية قتل الغفير وتتواصل الأحداث الليلة مع مسلسل محارب الحلقة 29.

مسلسل محارب الحلقة 29..أول دليل على براءة محارب من تهمة قتل الغفير

ويسعى محارب مع أبناء عمومته لمراقبة المحامي حسام الجيوشي، ومعرفة كل من يقوم بمقابلتهم، بعد تأكده أنّ حسام هو صاحب المصلحة الأولى فىي قتل العزازي والمحامي وصفي، لذا يسعى الجميع لمعرفة الحقيقة وهذا ما ستسفر عليه أحداث مسلسل محارب الحلقة 29 الليلة.