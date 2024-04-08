دعاء الرسول في آخر رمضان.. كلمات من رددها غُفر ذنبه وأُجيبت دعوته

يحرص الكثيرون في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك على الإكثار من الدعاء وكثرة الاستغفار اقتداء بالنبي الذي كان يحث أصحابه على التضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار والتوبة، والدعاء بالرحمة والمغفرة والهداية للناس جميعاً، ولذلك يتساءل الكثيرون عن دعاء الرسول في آخر رمضان.

دعاء الرسول في آخر رمضان

وحول دعاء الرسول في آخر رمضان، أكد الشيخ محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء أن النبي كان يحرص على العديد من الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من العشر من رمضان، ومن بينها الصلاة والتسبيح، والإكثار من التسبيح وقراءة القرآن الكريم، مؤكدا أنه ينبغي على العبد تكثيف قراءة القرآن الكريم خلال العشر الأواخر من رمضان.

أدعية الرسول في آخر رمضان

واضاف عضو هيئة كبار العلماء خلال حديثه عن دعاء الرسول في آخر رمضان في تصريحات لـ«الوطن» بأن الرسول كان في العشر الأواخر يردد دائما: «اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فأعفو عنا»، مطالبا المسلمين بالإكثار من إعطاء الصدقات للمحتاجين وحاولة الاتزام بالاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر للابتعاد عن الدنيا والاجتماع بالله، فضلا عن الدعاء والتضرع والتوسل إلى الله بالتوبة والعفو والرحمة.

أفضل أدعية في ختام رمضان

وبخلاف دعاء «اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فأعفو عنا» الذي أوصى الشيخ محمود مخهنا بترديده، فإن هناك عدد من الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها ومنها:

اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة.. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين.

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة.

- اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.