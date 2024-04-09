أسعار الحديد في المصانع والمخازن.. تراجع جديد خلال إجازة العيد

سجلت أسعار الحديد حالة من التراجع الجديد بسبب إجازة العيد وقلة الطلب على الشراء، وبلغ سعر طن حديد عز نحو 40 ألفًا و500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح، كما هبط سعر طن حديد التسليح الاستثماري إلى 37 ألفًا و500 جنيه في المصنع، وذلك بحسب الأسعار المعلنة من قِبل الشركات والمصانع.

سعر طن الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد وفق المعلن من المصانع والشركات اليوم، بحسب آخر تحديث للأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجلت أسعار الحديد الاستثماري اليوم، بعد الانخفاض الجديد 37 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر حديد عز

سجلت أسعار حديد عز اليوم بعد الانخفاض الجديد 40 ألفًا و600 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي

- سجلت أسعار الحديد المراكبي، 39 ألفًا و100 جنيه.

- بلغت أسعار الحديد عطية 39 ألفًا و100 جنيه.

أسعار حديد التسليح

- سجلت أسعار الحديد العشري، سجل 38 ألفًا و400 جنيه.

- سجلت أسعار الحديد الكومي، 39 ألفًا و200 جنيه.

- سجلت أسعار الحديد العتال 40 ألفًا و100 جنيه.

- سجل سعر طن الحديد بشركة مصر ستیل اليوم 39 ألفًا و200 جنيه.