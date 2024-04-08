أمين «البحوث الإسلامية»: الرؤيا التي تُحكى بالمجالس تؤدي للضلال وفتنة في النفس

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الشيخ هو بوابة الصوفي إلى الله تبارك وتعالى، يلازمه فيقتدي بأفعاله ويأتمر بأمره، بشرط أن يكون حافظا للقرآن الكريم والسنة، مؤكدا أن الرؤيا التي تُحكى في المجالس تؤدي للضلال.

الرؤيا من الله أو من العقل الباطن

وأكمل عياد خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الرؤيا إما أن تكون من الله أو الشيطان، أو من العقل الباطن والنفس.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الرؤيا التي تُحكى وتُذاع في المجالس والمنتديات العامة تؤدي إلى نوع من الضلال وفتنة في النفس أو الآخرين.

برنامج مملكة الدراويش

تعرض شركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية في رمضان حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.