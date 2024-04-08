مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة وcbc في رمضان 2024 الحلقة 29

حلقة واحدة تفصلنا عن انتهاء مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، إذ شاركت هذا الموسم الرمضاني، بالعمل الكوميدي الاجتماعي، التي ناقشت من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية البارزة، والتي تهم المراهقين بشكل كبير، وينتظر المتابعون موعد الحلقة 29، من العمل الدرامي.

مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 29

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة الحلقة 29.

ويأتي موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويحين موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة الحلقة 29 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتأتي الحلقة 29من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.