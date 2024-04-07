مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة وcbc في رمضان 2024 الحلقة 28

حلقات قصيرة تفصلنا عن نهاية حكاية «ميس صدفة» بطلة مسلسل صدفة ريهام حجاج التي تجسد دور معلمة تاريخ، تقع في العديد من المشكلات والأزمات وتسلط الضوء على المشكلات المجتمعية المختلفة، على رأسها الإدمان والزواج العرفي.

مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 28

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة الحلقة 28.

يحين موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي عرض الحلقة 28 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة الحلقة 28 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

ريهام حجاج بطلة مسلسل صدفة

وتأتي الحلقة 28 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.