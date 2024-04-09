تستمر الخلافات في مسلسل بقينا اتنين تدب بين أدهم «شريف منير» وياسمين «رانيا يوسف» حتى بعد الطلاق، وذلك بسبب أنها تنازلت عن نصيبها في الشرطة لابن خالتها الزين، الذي يكرهه أدهم ولا يطيق الشراكة معه، ولذا نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 15 والأخيرة.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 15

ويستمر زين في استفزاز أدهم بأفعاله الغريبة في الشركة، ومحاولة تغيير أهم معالمها من شعار واسم وغير ذلك، وهو ما يرفضه أدهم بكل حزم، وإليكم مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 15 كالتالي:

- العرض الأول للحلقة 15 في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

- تأتي الإعادة الأولى من المسلسل في تمام الساعة 6:30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 صباحا.

وقد حذر أدهم طليقته ياسمين من مغبة ما قامت به بعد أن باعت نصيبها في الشركة لزين، ويحاول جاهدا أن يجد حلال لهذا الأمر الذي لا يتوافق مع هواه نهائيا، ولكن الأمور تتصاعد وقد نصل إلى حل العقدة خلال الحلقة الأخيرة.