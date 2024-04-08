التحالف الوطني ينظم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بالفيوم

نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة الفيوم، وحصل الفائزون بالمراكز الأولى على رحلات عمرة وجوائز مالية قيمة.

وأشار التحالف الوطني إلى تكريم المتسابقين المتميزين في التلاوة وأصحاب القدرات الخاصة في حفظ وفهم القرآن الكريم، لافتا إلى مشاركة نحو 2209 متسابقين، وكان للفتيات والطالبات مشاركة كثيفة بواقع 74.5% من إجمالي المشاركين، فضلاً عن حصول فتاة على المركز الأول بالمسابقة على مستوى المحافظة.

وأضاف التحالف أن المسابقة شهدت منافسة قوية بين المتسابقين في مستوياتها الثلاثة «حفظ القرآن الكريم كاملاً، حفظ 20 جزءًا، حفظ 10 أجزاء» من خلال لجان متخصصة وموسعة ضمت أكثر من 50 شيخا وإماما من كبار العلماء والقراء والأئمة والواعظين من الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وخطط المؤسسة والتحالف الوطني لدعم جهود الدولة في نشر الوعي والفكر الديني المعتدل، فضلاً عن تعزيز القوة الناعمة المصرية وتنمية قدرات النشء والشباب في مجال قراءة وتجويد وحفظ وتفسير القرآن الكريم.