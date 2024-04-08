عضو التحالف الوطني ينتهي من تنفيذ حملة لتوزيع كراتين رمضان على الأكثر احتياجا

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبنك القاهرة، الانتهاء من تنفيذ حملة مشتركة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بالمساعدات الغذائية في عدد من المحافظات منها أسوان وقنا والفيوم من خلال توزيع كراتين رمضان.

وتأتي حملة توزيع كراتين رمضان من صناع الخير وبنك القاهرة استمرار للتعاون بين الجهتين في تنفيد فعاليات موسمية رمضانية حيث تعاونا العام الماضي لتوزيع المساعدات الغذائية ضمن مبادرة بنك القاهرة قافلة الخير، واستهدفت تقديم الدعم والمساعدات لنحو 84 ألف مستفيد في أنحاء الجمهورية.

التحالف الوطني

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير للتنمية، أنّ التعاون بين صناع الخير وبنك القاهرة يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات المستهدفة من خلال تأمين الاحتياجات الضرورية لهم وعلى رأسها الاحتياجات الغذائية خاصة مع قدوم شهر رمضان، لافتا إلى أنّ التوزيع تمت بالتنسيق الكامل مع المحافظين في المحافظات المستهدفة وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

توزيع كراتين رمضان

وأضاف عبدالفتاح، أنّ صناع الخير وبنك القاهرة حرصا على أن يكون التوزيع على المستحقين في منازلهم حفاظا على كرامتهم وتحقيقا للهدف الأسمى من التوزيع وهو تقديم الدعم المتكامل عينيا ومعنويا، وأنّ كراتين المواد الغذائية التي يتم توزيعها يصل وزن الكرتونة الواحدة إلى 14 كيلو، وتحوي المواد الغذائية الضرورية ومنها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والبلح والصلصة والملح، والتوزيع شمل القرى والنجوع الأولى بالرعاية في المحافظات المستهدفة.

وأشار عبدالفتاح، إلى أنّ صناع الخير في تعاونها مع بنك القاهرة لتلبية الاحتياجات الغذائية تنطلق من استراتيجية عمل تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة، وعلى رأسها تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية، والتعاون يأتي استمرارا لمراحل تعاون سابقة في مجالات تنموية مختلفة.