«التحالف الوطني»: احتفالية لتوعية الشباب بأضرار المخدرات في بالدقهلية

قدم صندوق مكافحة الإدمان فعاليات توعوية وأنشطة ترفيهية إلى الأطفال في احتفالية قوافل السعادة لمبادرة حياة كريمة، ضمن مؤسسة التحالف الوطني في الدقهلية سعيا إلى توعية الشباب والأطفال بخطورة الإدمان.

احتفالية قوافل السعادة في مركز شربين

وأوضح بلال شعبان منسق برامج وقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لـ«الوطن»، أن صندوق مكافحة الإدمان، شارك ضمن احتفالية قوافل السعادة في مركز شربين من مبادرة حياة كريمة، من أجل توعية المواطنين وخاصة الشباب بخطورة الإدمان.

توعية الشباب في احتفالية التحالف الوطني

وأوضح أنه جرت توعية الشباب وتنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال من خلال الرسم، وبعض الألعاب، وتعريف الأطفال بخطورة الإدمان.

وأشار أنه في نهاية الفعاليات تم توزيع هدد من الهدايا على الأطفال وتكريمهم وتشجيعهم، مضيفا أن الفعالية جاءت للتوعية ونشر البهجة والسعادة من قبل التحالف الوطني ومبادرة حياة كريمة:«الفعالية فرصة كبيرة لتواجدنا مع الشباب وأهالي القرية ومساعدتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم خاصة في رسائل مكافحة الإدمان».