يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024، إيذانًا بصلاة فجر اليوم الثلاثين والأخير في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و37 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 9-4-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 9-4-2024، في الساعة 4:04 صباحًا، ومعه بداية صوم اليوم الثلاثين والأخير من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم الثلاثين والأخير من أيام شهر رمضان المبارك، إذ تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في كفر الشيخ، في اليوم الثلاثين والأخير من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و37 دقيقة.