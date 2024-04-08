يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، إيذانا بصلاة فجر اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و34 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الاثنين 8-4-2024، الساعة 4:06 صباحا، ومعه بداية صوم اليوم التاسع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، يبدأ المسلمون في تأدية صلاة الفجر.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 8-4-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 8-4-2024 في كفر الشيخ، خلال اليوم التاسع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و34 دقيقة.