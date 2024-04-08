كل ما تريد معرفته عن العفو الملكي بالسعودية 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مؤخرًا، عن بدء تنفيذ إجراءات العفو الملكي 1445، عن سجناء الحق العام في السجون السعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك، بعفو ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ما طرح التساؤلات حول شروط العفو الملكي بالسعودية 1445، وكيفية التقديم الإلكتروني للحصول على العفو الملكي، وفقًا لوزارة الداخلية السعودية.

شروط العفو الملكي بالسعودية 1445

كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن شروط العفو الملكي بالسعودية 1445، والتي يجب أن تتوافر في النزلاء والنزيلات الراغبين في الحصول على العفو الملكي، وهي:

- ألا يقل عمر السجين الرجل عن 60 عامًا.

- ألا يقل عمر السجينة السيدة عن 50 عامًا.

- تعهد السجين أو السجينة المعفو عنهم بعدم ارتكاب أي جرائم أو أفعال مشينة مرة أخرى، بعد حصولهم على العفو.

- إثبات أن السجين كان حسن السير والسلوك خلال فترة سجنه.

- اشترط العفو الملكي أن يكون المسجون أنهى نصف مدة العقوبة.

- يشمل العفو الملكي 1445 الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.

- تقديم طلب العفو وكافة الأوراق المطلوبة من جانب ذوي النزيل.

الأوراق المطلوبة للحصول على العفو الملكي بالسعودية 1445

- نسخة من الهوية الوطنية للسجين أو السجينة الراغبين في الحصول على العفو الملكي.

- نسخة من حكم الإدانة.

- نسخة من صحيفة الحالة الجنائية.

- مستندات خاصة بجميع الأسباب المتعلقة بسبب العفو.

خطوات التقديم للحصول على العفو الملكي 1445

- زيارة منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

- الضغط على خانة العفو الملكي بالصفحة الرئيسية.

- ملء البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة بالشاشة.

- التأكد من إدخال البيانات صحيحة.

- إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بعد رفعها على الجهاز.

- الضغط على خانة إرسال الطلب.

كيفية الاستعلام لمعرفة نتيجة العفو الملكي بالسعودية 1445

بعد تقديم الطلب يمكن للمواطن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الضغط عل أيقونة «استعلام عن الطلب»، الموجودة في القائمة الرئيسية وإدخال البيانات المطلوبة، وبعدها يظهر موقف السجين.