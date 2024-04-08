خطوات الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1445 في السعودية

تعد خدمة الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1445 بالسعودية، واحدة من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية بالمملكة، كونها واحدة من الجهات المسؤولة عن رقابة العمالة الوافدة من أجل ضمان حقوقهم والإشراف على أوضاعهم في البلاد، وبالتالي يمكن من خلال موقعها الحصول على العديد من المعلومات حول العمالة الوافدة.

وتقدم الوزارة هذه الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، من أجل التسهيل على أصحاب العمل أو المواطنين السعوديين، الذين يشتبه في تغيب أحد العمال الموجودين تحت رعايتهم، لمعرفة إذا كان الوافد تغيب عن عمله دون إذن أو علم، من خلال خدمة الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1445.

خدمة الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1445

1- في البداية عليك زيارة موقع وزارة الموارد البشرية اضغط هنا.

2- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

3- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

4- الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية

5- اختيار «خدمات مكتب العمل».

6- تحديد تبويب «الاستعلامات الإلكترونية».

7- اختيار خدمة الاستعلام عن تغيب العمالة الوافدة

8- إدخال رقم الإقامة للوافد المشتبه بها.

9- تأكيد الطلب وانتظار النتيجة.

تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة

وتستخدم خدمة الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1445، لمعرفة إذا كان العامل قد تغيب أم لا، بالتالي حال تأكيد تغيب الوافد، يكون من الضروري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاهه، من أجل حماية حقوق الجهة التي يعمل لديها، فيما تتولى وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، متابعة هذه الحالات وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.