موعد صلاة عيد الفطر في السعودية يحدد وفقًا للتقويم الهجري وتحديده يكون برؤية هلال شهر شوال، وعادةً ما تعلن السلطات الدينية في المملكة عن تحديد اليوم الذي تكون فيه صلاة عيد الفطر بعد رؤية الهلال، وينتظر المسلمون هذا اليوم بشغف كبير، إذ يعتبر عيد الفطر مناسبة دينية مهمة تجمع الأهل والأحباب، ونستعرض في السطور التالية إجابة سؤال: متى موعد صلاة العيد في السعودية 2024/1445؟

متى موعد صلاة العيد في السعودية 2024/1445؟

وينتظر المسلمون في المملكة معرفة موعد صلاة العيد في السعودية 2024/1445، ليحصل جميع القطاعات الخاصة والعامة والتى بدأت بنهاية دوام اليوم الاثنين لموافق 29 رمضان الجاري والذي يوافق 8 أبريل 2024، وستستمر مدة العطلة الرسمية 4 أيام.

وصرحت الجهات المختصة بشأن موعد صلاة العيد في السعودية 2024/1445، أنه بتحري هلال شهر شوال في المملكة فإن صلاة العيد ستكون عند الساعة 6:11 صباحًا.

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موعد التحري من هلال شهر شوال في السعودية؟

وتم الإعلان من قبل المحكمة العليا، أنه سيتم تحري هلال شهر شوال 1445 اليوم، بعد صلاة المغرب.

وطالبت المحكمة العليا الأشخاص القادرين على رؤية هلال شوال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، بإبلاغ أقرب محكمة إليهم وتسجيل شهادتهم حتى يتم تجميعها.

وأشارت إلى ضرورة للذين يمتلكون القدرة على الترائي الانضمام الى اللجان المخصصة في المناطق لهذا الغرض، وتمثلية الأجر والثواب من خلال المشاركة؛ لأهمية التعاون على البر والتقوى، وتحقيق النفع لجميع المسلمين.