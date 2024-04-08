«ساعات من العذاب».. ما حقيقة كره الإعلامية هبة الأباصيري للست أم كلثوم؟

«أنا بكره أم كلثوم.. لا بطيق أسمع صوتها ولا أغانيها لما كنت في سنوات طفولتي أو مراهقتي».. كلمات بدأت بها الإعلامية هبة الأباصيري، خلال تقديمها برنامج «قارورة وأفتحر» في بودكاست «الوطن»، ما أثار غضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي لتعلقهم الشديد بـ«الست».

هجوم رواد وسائل التواصل الاجتماعي على هبة الأباصيري

خلال تقديم برنامج «قارورة وأفتخر» روت الإعلامية هبة الأباصيري بداية كرهها للست أم كلثوم، وكيف تحول هذا الكره إلى حب كبير، إلا أن متابعي البرنامج لم ينصتوا لسماع القصة للنهاية وأخذوا في الهجوم عليها وكيف تكره «أم كلثوم»، فضلًا عن التعليقات السلبية التي وصفوها بها.

«ساعات من العذاب» هكذا وصفت «الأباصيري» لحظات اضطرارها سماع إحدى أغاني «أم كلثوم»، مشيرة إلى أنها كانت تتعجب من والديها ومدى حبهما الشديد لتلك الأغاني، إلى أن وصلت لسن العشرينات هنا أدركت «هبة» من هي الست سومة؟

أم كلثوم حاضرة دائمًا في حياة الأباصيري

«غلبت أصالح في روحي».. كلمات إحدى أغاني أم كلثوم، «على أنغام الأغنية دي خدت واحد من أهم قرارات حياتي» وفق «الأباصيري»، موضحة أن المقربين منها يدركون مدى تعلقها بأغنيات الست، لدرجة أن كافة القرارات المهمة في حياتها تتخذها على ألحان أغانيها.

«أم كلثوم صوت القوة.. الطرب.. الشموخ» هكذا كانت أم كلثوم بالنسية للإعلامية الأباصيري، إلى أن تعرفت على أغنية «أنت الحب»: «عمري ماحسيت بالدلع في صوت أم كلثوم لحد أغنية أنت الحب هنا اتعرفت على الست وهي بتدلع وصوتها كله حنان»، مشيرة إلى أن الست سومة بالنسبة لها «كفت ووفت وغطت كل حيطان وأسقف القلوب».

الست سومة، تركت علامة كبيرة في حياة هبة الأباصيري، وتحول كره الطفولة إلى عشق كبير في حياتها: «أم كلثوم تشكيل وجدان لا يمكن نفهمه ونحس بيه غير لما نكون كبار وحاسين وعاقلين.. خواطر وجدانية عن كوكب الشرق أم كلثوم».