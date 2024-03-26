هبة الأباصيري توجه نصيحة للسيدات عبر «قارورة وأفتخر»: ثقي بنفسك

قدمت الإعلامية هبة الأباصيري بودكاست «قارورة وأفتخر» عبر تلفزيون «الوطن»، وقالت: «كتير من الناس ممكن يبقوا حواليك، بس قليل اللي يبقى حاسس بيك»، مؤكدة أن هذا هو الواقع الذي نعيشه، ويجب على المرأة أن تثق بنفسها.

وأضافت «الأباصيري» أنه عندما يحدث لك شيئًا مُفرحًا، سيتقربون منك ويسلطون الضوء عليك، موضحة: «ممكن تبقى لمة خداعة، عشان ينوبهم من الحب جانب وبعد ما تطمني إن في ناس كتير حواليكي وأنك في سابع سماء، فجأة هتنزلي لسابع أرض»، وهذا يحدث غالبًا في أول موقف حقيقي تحتاج فيه المرأة لشئ تستند عليه في محنتها.

وتابعت، أن الشخص في هذه المرحلة، يلقي اللوم على نفسه، وقد يقول: «أنا عملت حاجه غلط أو أنا السبب»، وبالتالي سيصل لمرحلة انعدام الثقة في النفس، وهي أصعب مرحلة وشعور يمكن أن يصل إليه، موضحة: «لأنه مش بيكون عنده القدرة الكافية لفهم نفسه، وأقل كلمة تخليه إنسان مُنعزل ومكسور ويتأثر من كل اللي حواليه والعكس تماما».