رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

هبة الأباصيري: مشاكلي اتحلت وسددت ديوني بزيارتي لمسجد الرسول

كتب:

عمرو هلال
08:50 م | السبت 23 مارس 2024
الإعلامية هبة الأباصيري

الإعلامية هبة الأباصيري

أكدت الإعلامية هبة الأباصيري أنها زارت الروضة الشريفة، وصلت في خشوع طويل وبكاء شديد وفي حالة من الانهيار، موضحة أنه بعدها نزلت السكينة عليها والطمأنينة والاستبشار والراحة: «زيارة النبي كانت الدواء.. مفعولها ظهر في التو».

زيارة الإعلامية هبة الأباصيري للروضة الشريفة

وأشارت «الأباصيري»، خلال حوارها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، إلى أنها بعد العودة إلى مصر عقب زيارة الروضة الشريفة حل الفرج عليها من حيث لا تحتسب، قائلة: «أول ما رجعت على طول جالي شغل والرزق زاد، الفرج كان كبير وسددت الديون».

 

نعم الله لا تعد ولا تحصى

وأوضحت أن الاستجابة والفرج جاءا سريعًا، مشددة على أنه بعد دخولها المنزل مباشرة تحدّث معها أحد الأشخاص من أجل المشاركة في تقديم أحد البرامج، منوهة بأنه مهما عملنا لا نكفي نعمة الله علينا.

اقرأ المزيد:

الإعلامية هبة الأباصيري: القناة الوثائقية» تضم مئات من المواد الحديثة

الإعلامية هبة الأباصيري: «الوثائقية» تبث موادا للمرة الأولى للمشاهد المصري والعربي

حريق منزل الإعلامية هبة الأباصيري.. «النار كانت طايرة وماسكة في الشباك»

هبة الأباصيري لـ«كلم ربنا»: «علاقتي بالله حب مش خوف»

هبة الأباصيري لـ«كلم ربنا»: «سيدنا النبي دكتوري النفسي وطبيبي وحبيبي»

هبة الأباصيري: «أتكلم مع الله والرد يأتيني في آيات القرآن الكريم»
بقلم عمرو هلال