هبة الأباصيري: مشاكلي اتحلت وسددت ديوني بزيارتي لمسجد الرسول

أكدت الإعلامية هبة الأباصيري أنها زارت الروضة الشريفة، وصلت في خشوع طويل وبكاء شديد وفي حالة من الانهيار، موضحة أنه بعدها نزلت السكينة عليها والطمأنينة والاستبشار والراحة: «زيارة النبي كانت الدواء.. مفعولها ظهر في التو».

زيارة الإعلامية هبة الأباصيري للروضة الشريفة

وأشارت «الأباصيري»، خلال حوارها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، إلى أنها بعد العودة إلى مصر عقب زيارة الروضة الشريفة حل الفرج عليها من حيث لا تحتسب، قائلة: «أول ما رجعت على طول جالي شغل والرزق زاد، الفرج كان كبير وسددت الديون».

نعم الله لا تعد ولا تحصى

وأوضحت أن الاستجابة والفرج جاءا سريعًا، مشددة على أنه بعد دخولها المنزل مباشرة تحدّث معها أحد الأشخاص من أجل المشاركة في تقديم أحد البرامج، منوهة بأنه مهما عملنا لا نكفي نعمة الله علينا.